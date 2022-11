Skilift Rossberg in Oberwil – Am Rossberg ist man bereit für den Winter Die Rechnung der Skilift Rossberg AG schliesst mit einem Gewinn ab. Im Vorstand kam es zu einem Wechsel, und an der GV konnte sich der neue Wirt des Niderhornblicks präsentieren.

Der neu zusammengesetzte Verwaltungsrat der Skilift Rossberg AG (v. l.): Robert Schärz, Markus Jutzeler, Géraldine Misteli, Jörg Ueltschi und Andreas Gafner (es fehlen Markus Abbühl und Martin Schäfer). Foto: PD

«Die Geschäfte des Skilifts Rossberg interessieren also, und so lauschten alle gespannt den Worten der Verwaltungsräte», schreiben die Verantwortlichen der Skilift Rossberg AG in einer Medienmitteilung zur Generalversammlung. Schliesslich waren 29 Aktionärinnen und Aktionäre, die insgesamt 62 Prozent des Aktienkapitals vertraten, anwesend. Verwaltungsratspräsident Ueli Mani führte durch die Versammlung.

Das vergangene Jahr sei im Zeichen des 50-Jahr-Jubiläums gestanden. «Mit verschiedenen Anlässen wurde dies gefeiert», heisst es in der Mitteilung. So seien ein Aktionärstag mit «Spatz aus der Gamelle», nostalgisches Skifahren wie anno dazumal oder ein Bobrennen beim Familientag durchgeführt worden. «Die geplante Winterstafette fiel dem Regen zum Opfer.» Weiter hätten die beiden ortsansässigen Skiclubs viele Skirennen organisiert. «Es war also immer etwas los auf dem Rossberg.»

Mehr Betriebstage und Passagiere

Die Saison sei am 11. Dezember eröffnet worden, und insgesamt habe man an 83 Betriebstagen 118’457 Personen befördert. Im Vorjahr waren es 106’600 beförderte Personen gewesen während 76 Betriebstagen. «Die finanzielle Lage der Skilift Rossberg AG darf durchaus als solide bezeichnet werden», schreiben die Verantwortlichen. So schliesse die von Kassierin Nelly von Känel erläuterte Rechnung mit einem positiven Jahresergebnis von 3474.31 Franken.

«Damals habe ich eine Frigor-Schachtel mit etwas Bargeld erhalten.» Nelly von Känel, Kassierin Skilift Rossberg AG

Für sie war es die letzte vorgestellte Rechnung. Sie tritt nach 22 Jahren im Vorstand zurück. «Damals habe ich eine Frigor-Schachtel mit etwas Bargeld erhalten, die Rechnungen konnten bezahlt werden, nachdem der Vorverkauf lanciert worden war», erzählte sie der Versammlung. Sie sei froh, dass heute auf dem Konto «vinechli» Geld sei.

Neuer Wirt präsentierte sich

Als Nelly von Känels Nachfolgerin wurde Géraldine Michel in den Vorstand gewählt. «Diese ist seit sechs Jahren wohnhaft in Oberwil, arbeitet seit vier Jahren auf der Gemeindeverwaltung in Oberwil und freut sich, sich künftig beim Skilift Rossberg einbringen zu dürfen», heisst es in der Mitteilung.

Zur Wiederwahl standen Vizepräsident Markus Abbühl, Markus Jutzeler, dieser ist seit 1994 im Verwaltungsrat, Robert Schärz, Andreas Gafner, Martin Schäfer und Jörg Ueltschi. Alle wurden wiedergewählt. Präsident Mani konnte im Anschluss auch gleich den neuen Wirt des Restaurants Niderhornblick, Beat Winkler, präsentieren. «Dieser konnte gleich beim anschliessenden Apéro sein Können unter Beweis stellen.»

«Es fehlt nur noch am wertvollen Weiss.» Aus der Mitteilung der Skilift Rossberg AG

Die Zeichen für eine «weitere erfolgreiche Wintersaison» auf dem Rossberg würden also gut stehen, heisst es in der Mitteilung. «Es fehlt nur noch am wertvollen Weiss.»

PD/sgg

