ESP Bahnhof Thun – Am Puls der Bevölkerung Der Bahnhof Thun soll in den nächsten Jahren sein Gesicht verändern. Passanten konnten sich nun informieren und einbringen.

Am mobilen Stand auf dem Aarefeldplatz konnten sich Passanten informieren. Foto: PD

Der Thuner Gemeinderat Thun möchte, dass beim Entwicklungsschwerpunkt Bahnhof Thun verschiedene Lösungsansätze geprüft werden. Ziel ist es, eine gesamthaft tragfähige Lösung zu finden. Als involvierte Interessensgruppe im Themenbereich «Bevölkerung/Vereine» hat Stadtlab Thun auf dem Aarefeldplatz nun zur Beteiligung eingeladen.

Im mobilen Forum der Berner Fachhochschule wurden ein Stadtmodell mit verschiedenen Planungsvarianten des Perimeters und eine Ausstellung als Zeitreise durch den Raum gezeigt. Nachdem vor einem Jahr mehr als 50 Personen der Einladung des Stadtlab Thun zum Startanlass in den Frachtraum Thun gefolgt waren, waren am Mittwoch eingeladene Interessierte und Passanten an der Reihe.



Die Initiative des Stadtlab Thun wurde laut eigener Mitteilung durchwegs begrüsst. «Gerade Laien erwähnten in den Gesprächen, dass ein Stadtmodell für deren Verständnis des Raumes zentral ist.» Stadtlab Thun ist eine Initiative innerhalb des Vereins Smart Regio Thunersee. Das Stadtlab Thun setzt sich für gesamtheitliche, nachhaltige Entwicklungskonzepte im Entwicklungsschwerpunkt Thun Bahnhof ein.

pd

