Aarequai in Thun – Am neuen Geländer scheiden sich die Geister Die Stadt ersetzt das Geländer am Aarequai. Das passt nicht allen. Kritisiert wird etwa, dass es kein Baugesuch gab. Laut Statthalter ist ein solches aber nicht notwendig. Michael Gurtner

Die Stadt ersetzt das Geländer am Aarequai. Das alte Geländer wurde noch nicht demontiert. Foto: Michael Gurtner

Die Stadt saniert das Geländer entlang des Aarequais im Abschnitt Mühleplatz bis Ländte Hofstetten. So weit, so bekannt – dass dies geplant ist, hat Bauvorsteher Konrad Hädener (Die Mitte) im Stadtrat schon im Januar 2019 im Zusammenhang mit einem Vorstoss für zusätzliche Ein- und Ausstiegsstellen an der Aare erwähnt. Nun hat die Umsetzung des Vorhabens begonnen – und sorgt für Diskussionen und Kritik aus der Leserschaft.

«Das bestehende Geländer weist weitgehende Korrosionsspuren und allgemeinen Zerfall auf.» Konrad Hädener, Thuner Gemeinderat (Die Mitte)

Unnötig sei das Ganze, wird etwa moniert. Gemeinderat Hädener widerspricht: «Das bestehende Geländer weist weitgehende Korrosionsspuren und allgemeinen Zerfall auf.» Aus Sicherheitsgründen könne nicht auf ein neues Geländer verzichtet werden. Der Ersatz erfolge mit Zustimmung des Fachausschusses für Bau- und Aussenraumgestaltung und der kantonalen Denkmalpflege im Rahmen des laufenden Unterhalts.