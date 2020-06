Missbrauch in der Psychiatrie – Am Morgen hatte die Patientin plötzlich mehrere Blutergüsse Eine schwer depressive Patientin erlitt in der Psychiatrischen Universitätsklinik Zürich gravierende Verletzungen. Der mutmassliche Täter: ihr Betreuer. Susanne Anderegg

Was passierte mit der wehrlosen Patientin in dem Zimmer der Psychiatrischen Uniklinik? Der Staatsanwalt untersucht. Foto: Samuel Schalch

Es geschieht in der Nacht vom 5. auf den 6. Februar. Die Patientin Barbara Christen* befindet sich in ihrem Zimmer, zusammen mit einer Sitzwache. Die schwer depressive, 72-jährige Frau ist Ende November in die Psychiatrische Uniklinik (PUK) eingetreten, und man hat ihr wegen akuter Selbstgefährdung eine 1:1-Betreuung verordnet. Zu ihrem Schutz hält sich rund um die Uhr eine fremde Person in nächster Nähe von ihr auf. In dieser Februarnacht ist es ein Mann – obwohl Barbara Christens Angehörige mehrfach gefordert haben, nur Frauen als Sitzwachen einzusetzen.