Fischzentrum in Moosseedorf – Am Moossee beginnt eine neue Zeitrechnung Das Ringen um das Geld ist vorbei. Die Fischer haben die ehemalige Fischzucht gekauft. Und die Seenutzung ist neu geregelt. Hans Ulrich Schaad

Die Wogen am Moossee haben sich geglättet. Fotos: Raphael Moser

Die E-Mail von Robert Bachofner an die Redaktion ist kurz. Unter dem Titel «Auf Wiedersehen» verabschiedet er sich in einem Satz und wünscht alles Gute. Die Koffer seien gepackt, in ein paar Stunden hebe er ab, sagt er auf Nachfrage. Mit dem Flieger geht es in Richtung Südostasien. Den nächsten Lebensabschnitt verbringt der 61-Jährige in Thailand.