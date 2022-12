Tötungsdelikt in Interlaken – Am Montag startet der Prozess im Des-Alpes-Fall Hat die eigene Ehefrau den Wirt des Restaurants Des Alpes tatsächlich getötet? Diese Frage wird das Regionalgericht in der kommenden Woche klären. Claudius Jezella

Nach dem Tötungsdelikt am Wirt ist das Restaurant Des Alpes noch immer geschlossen. Im neuen Jahr übernimmt ein neuer Pächter. Foto: Bruno Petroni

Am 18. Oktober 2020 wurde der Wirt des Interlakner Restaurants Des Alpes in seiner Wohnung getötet. Schon bald darauf wurde die Ehefrau des Gastronomen verhaftet und sitzt seither in Untersuchungshaft. Der Frau wird vorgeworfen, dem 61-Jährigen mit einem Baseballschläger tödliche Kopfverletzungen zugefügt zu haben.