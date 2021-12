Trotz Aufhebung der Quarantäne – Am Mittwoch gibt es keine YB-Gästetickets in Manchester Weil Rückkehrende aus Manchester bis vor dem Entscheid des Bundesrates vom Freitagnachmittag in Quarantäne gemusst hätten, waren die Auswärtstickets nicht begehrt. Jetzt sind sie weg.

So wird es am Mittwoch nicht aussehen in Manchester: YB-Fans im Old Trafford im November 2018. Foto: Keystone

Der Bundesrat hat am Freitagnachmittag die Quarantäneliste für alle Länder aufgehoben. Gute Neuigkeiten für YB-Fans in Hinblick auf das Champions-League Spiel am Mittwoch, so könnte man meinen, die Quarantänepflicht nacht der Rückreise wäre nämlich entfallen. Doch der Entscheid des Bundesrates kommt für Auswärtsfans zu spät: Es gibt keine Tickets im Gästesektor des Old Trafford mehr, wie YB in einer Mitteilung schreibt.

Weil zunächst klar zu sein schien, dass alle Manchester-Rückkehrenden in der Schweiz in Quarantäne müssten, habe von Seiten der Fans keine Nachfrage nach den Tickets bestanden, heisst es weiter. Darum habe man die Tickets an Manchester United zurückgegeben, welches die Billette in den letzten Tagen an die eigenen Fans verkauft hat.

YB bedauere es, am Mittwoch in Manchester ohne eigene Fankurve spielen zu müssen, schreibt der Club. Die Situation ist übrigens vergleichbar mit dem Spiel YB-Villarreal, als der spanische Club YB mitteilte, keine Tickets für den Gästefansektor zu benötigen. Damals verkaufte YB die zusätzlich vorhandenen Billette an die eigenen Fans.

pd/ske

Fehler gefunden?Jetzt melden.