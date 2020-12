YB in der Europa League – Am liebsten gleich das nächste Kapitel schreiben Im Heimspiel gegen Cluj könnte YB Historisches erreichen. Ausgerechnet jetzt dünnt sich das Kader im Zentrum ein wenig aus. Moritz Marthaler

Ein kleiner Untergang in der bis heute letzten K.-O.-Runde: Romelu Lukaku (l.) trift für Everton gegen YB. Bild: Christian Pfander (freshfocus)

In ihrer Vereinsgeschichte haben die Young Boys in den letzten Jahren gewichtige Kapitel geschrieben. Gerade haben sie in dem Zusammenhang ein Buch lanciert, es ist ein Band über den Gewinn des ersten Doubles seit 62 Jahren. Und der Club tut das just vor dem Spiel, in dem er der grossen Geschichte ein weiteres kleines Kapitel hinzufügen kann.

Im Februar 2015 bestritt YB in der Europa League den Sechzehntelfinal gegen Everton. In den beiden Duellen gegen den Club aus der Premier League blieb YB chancenlos, verlor schon zu Hause 1:4, in England 1:3. Romelu Lukaku, die mittlerweile in Italien ratternde Tormaschine, schoss YB allein mit fünf Treffern ab. Warum man das noch weiss?