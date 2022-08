Liebe auf den ersten Blick – Am letzten Morgen kam der Mut BE-Post-Kolumnistin Simone Lippuner findet, dass bereits Kinder um die Gefahr verpasster Chancen wissen sollten. Über den Zauber einer Zeltplatzliebe. Simone Lippuner

Sommerflirt auf dem Campingplatz: Auch die Kleinen können schon grosse Gefühle haben. (Symbolbild) Foto: imago images/YAY Images

Deine Handynummer steht mit Bleistift geschrieben auf einer Serviette. Sie hängt in der Küche an der Magnetwand. Kann gut sein, dass ich das kleine Stück Papier in einigen Jahren zufällig in einer Kiste wiederfinde und denke: Genau da hat alles angefangen.



Kann aber auch sein, dass jetzt nichts mehr passiert. Dass der Zettel irgendwann verschwindet und die Erinnerung verblasst. Auch du hast meine Nummer, Mama Lilou. Ausgetauscht haben die Zettel nicht wir, sondern unsere Kinder. Dein Mädchen, mein Junge – beide fünf, frech, wild und auf dem Campingplatz am Neuenburgersee vielleicht zum ersten Mal ein bisschen verliebt.