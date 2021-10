Dominator der Promotion League – Am Halloween-Wochenende wird der FC Breitenrain unheimlich «Breitsch» gewinnt 7:3, der UHC Thun verliert 3:12 – und der EHC Wiki-Münsingen unterliegt zum sechsten Mal in Folge: News aus der Region. Adrian Horn

Sie jubeln fortwährend: Die FC-Breitenrain-Spieler feiern eines ihrer vielen Tore. Archivfoto: Iris Andermatt

Captain Tschannen rettet Langenthal

Nach fünf Niederlagen in Folge findet der SC Langenthal zum Siegen zurück. Die Ticino Rockets bezwingt er in deren Arena 4:3 nach Verlängerung. Captain Stefan Tschannen erzielt den entscheidenden Treffer. Es sind angesichts der Dramaturgie des Spiels zwei eher glückliche Punkte für die Oberaargauer. Den Ausgleich mar­kieren sie zwei Minuten vor Ende der regulären Spielzeit. Im Umfeld des dreimaligen Swiss-League-Meisters dürfte man fürs Erste aufatmen.

Wiki verliert zum sechsten Mal in Serie

2:3 unterliegt der EHC Wiki-Münsingen in Dübendorf – es handelt sich um die sechste Niederlage de suite für die Aaretaler, die in der Mysports League mit bloss vier Zählern aus elf Partien den letzten Rang belegen und damit unmittelbar hinter dem gleichfalls schlecht in die Saison gestarteten EHC Thun klassiert sind. Chancen auf Punktezuwachs hat Wiki bereits am Dienstag: Da empfängt es um 20.15 Uhr Bülach.

Die YB-Frauen überzeugen in Lugano

Die Stadtbernerinnen gewinnen ihr erstes Duell nach der Länderspielpause. Die YB-Frauen bezwingen Lugano auswärts 2:0 und stehen in der Women’s Super League auf Platz 6. Helen Krause und Stephanie Waeber erzielen die Tore im Tessin bereits in Hälfte eins.

«Breitsch» kantert Sion II nieder

Am Halloween-Wochenende wird einem der FC Breitenrain erst richtig unheimlich. Die Überraschungsmannschaft der Saison ist noch immer unbesiegt, Sion II bezwingt sie nun gleich 7:3. Miran Maksuti, Marko Dangubic und Enes Ciftci schiessen je zwei Tore. Die Stadtberner bleiben selbstverständlich Leader der Promotion League. Mithalten kann längst bloss noch die AC Bellinzona, die drei Punkte zurückliegt. Breitenrains Vorsprung auf Platz 3 beträgt neun Zähler. In Fahrt gekommen ist 1.-Liga-Vertreter FC Köniz. Er steht nach dem 2:1-Sieg über Luzern II auf Rang 3. Jon Vula und Ex-Profi Stephan Andrist treffen für das Heimteam. Münsingen verliert in Buochs 0:1, und der FC Langenthal schlägt Zug 4:1. In der interregionalen 2. Liga feiert der FC Prishtina seinen ersten Saisonsieg, während der FC Konolfingen einen Punkt holt.

Den Tigers gelingt ein wichtiger Erfolg

Der SV Wiler-Ersigen und Meister Floorball Köniz gewinnen ihre Heimspiele und bleiben an Leader GC dran, sie belegen in der NLA die Ränge 2 und 3. Wiler schlägt Zug 5:2, Köniz bezwingt Rychenberg Winterthur 6:4. Einen wichtigen ­Erfolg feiern die Tigers Langnau, die Waldkirch-St. Gallen dank starkem Schlussdrittel 4:2 besiegen. Unverändert ohne Punkte da steht der UHC Thun. Nachdem er zuletzt einen leichten Aufwärtstrend hat erkennen lassen, unterliegt er Chur zu Hause 3:12. Am Samstag folgt das Derby gegen Titelverteidiger Köniz.

Adrian Horn ist seit 2007 für Tamedia tätig. Er fungiert als Koordinator und Redaktor des Sport-Extra und arbeitet extern als Lektor.

