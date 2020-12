Neues Angebot in Dürrenroth – Am Freitagabend in den Gottesdienst Die Kirchgemeinde plant einen Versuch. Starten soll er im Januar 2021. Sofern Corona das zulässt.

Im neuen Jahr können die Leute auch an einem Freitagabend in die Kirche Dürrenroth gehen. Foto: Thomas Peter

Einmal im Monat soll es in Dürrenroth künftig auch an einem Freitagabend einen offenen Gottesdienst geben. Die Kirchgemeinde Dürrenroth will den ersten solchen Anlass am 22. Januar 2021 durchführen, wie sie in einer Mitteilung schreibt. Sofern die Corona-Pandemie dies dann zulasse.