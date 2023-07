Gauklerfest Interlaken – Am Freitagabend gehts los Für drei Tage verwandelt sich die Rosenstrasse in eine Bühne für Akrobatik, Jonglierkunst, Magie, Komödie und Musik.

Höhepunkte wie dieser mit Einrad-Weltmeister Daiki und seiner Partnerin Cheeky vor vier Jahren verspricht das Programm auch für das 18. Gauklerfest. Foto: Anne-Marie Günter

Das internationale Gauklerfest Interlaken findet bereits zum 18. Mal statt. Anfangen tut es am Freitag, 28. Juli, um 18 Uhr. Danach finden die Vorführungen bis um 24 Uhr, am Samstag von 15 ebenfalls bis 24 Uhr und am Sonntag von 15 bis 23 Uhr statt, und zwar traditionsgemäss in der Rosenstrasse mitten im Zentrum von Interlaken.

Auf dem Programm stehen folgende Künstlerinnen und Künstler: Grant Goldie mit Jonglage und Comedy-Zirkus, Cia Joca mit einer Akrobatikshow, Jack Wiese mit Schwertschlucken, Magie und Comedy,

Hoopelai mit Hula-Hoop-Akrobatik, Secret Circus mit Jonglage und Comedy sowie Natalie mit Akrobatik und Theater. Sie alle und Organisator Bart Stapel versprechen gemäss Pressemitteilung «sorgenlose Unterhaltung und unerwartete Momente für die Zuschauer». Der Eintritt ist kostenlos, doch die Strassenkünstler sind dankbar für jeden Franken im Sammelhut.

