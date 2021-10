Ski-Weltcup in Adelboden – Am Freitag startet der Ticket-Vorverkauf Am 8./9. Januar 2022 findet der 66. Ski-Weltcup in Adelboden statt. Der offizielle Vorverkauf startet diesen Freitag, 8. Oktober – mit der einen oder anderen Neuerung. PD

Der Hexenkessel Chuenisbärgli anlässlich des Weltcups im Januar 2019. Foto: Manuel Lopez

Am 8. und am 9. Januar 2022 wird es wieder «stotzig» am Chuenis: Die weltbesten Skiathleten werden zum packenden Kampf um Hundertstelsekunden antreten. «Ein Freudentag wird es für die gesamte Skiwelt: Unter den geltenden Schutzvorkehrungen werden auch Skifans wieder den Pistenrand säumen», schreibt die Ski Weltcup Adelboden AG in einer Medienmitteilung.

Der Ticketvorverkauf startet diesen Freitag, 8. Oktober, um 8 Uhr. Dabei sind online unter www.weltcup-adelboden.ch Tickets für folgende Kategorien erhältlich: «Tribüne» (mit Zugang zum lautstarken Herz des berühmten Hexenkessels), «Weltcup-Ticket» (für den Eintritt rund ums Zielgelände sowie zur Chäla mit bestem Blick auf die Piste) und «Family Day» (das Familienangebot für den Sonntag, 9. Januar).

Aktuell sieht man vom Starthaus des Chuenisbärgli aus vor allem grün statt weiss. Foto: PD

Neuer Treffpunkt «Stangenwald»

Wie die AG weiter schreibt, sind «entsprechend den Gästebedürfnissen» die Hospitality-Angebote angepasst und neu ausgearbeitet worden. So wurde die VIP-Lounge mit einer Plattform über der Tribüne neu konzipiert. Und unter dem Namen «Stangenwald» wird es einen neuen Treffpunkt im Zielgelände geben. Es sei ein Ort zum «Einkehren und Dorfen», hält die AG fest. Nach dem Rennen könne im Stangenwald zudem das Tanzbein geschwungen werden.

Weiter können sich Skifans neu als «Chuenis-Fän» bekennen: Interessierte profitieren von Insider-Wissen, von der Einladung zu Winter- und Sommerevent, von der Mitgliedschaft im Verein Internationale Adelbodner Skitage, vom Vorkaufsrecht sowie der namentlichen Erwähnung auf chuenis-fan.ch. Dabei kann zwischen den Kategorien «Riesenslalom» und «Slalom» ausgewählt werden.

