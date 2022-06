Steffisburg/Thun – Am Freitag gehen die letzten Pralinés über den Ladentisch Wer noch einmal Schokolade und Pralinés der in Konkurs gegangenen Bäckerei Confiserie Galli zu Dumpingpreisen geniessen möchte, geht am Freitag ins Oberdorf. Marc Imboden

Das Hauptgeschäft der Bäckerei Confiserie Galli AG im Oberdorf von Steffisburg. Hier werden am Freitag Schokolade und Pralinés mit mindestens 50 Prozent Rabatt verkauft. Foto: Christoph Gerber

Es war ein Erdbeben, das am Mittwoch das Gewerbe in der Region Thun erschütterte: Die Bäckerei Confiserie Galli AG schloss Knall auf Fall die Türen am Hauptsitz im Oberdorf von Steffisburg sowie in den Filialen im Unterdorf, an der Freienhofgasse und der Frutigenstrasse in Thun. Rund 40 Angestellte standen innert Stunden auf der Strasse.

Die Hiobsbotschaft wurde ihnen von drei Angestellten des Konkursamtes Oberland und zwei Angestellten des Amtes für Arbeitslosenversicherung überbracht. Die bisherigen Galli-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeiter erhielten «Informationen zum weiteren Vorgehen, zur Anmeldung der Lohnforderung im Konkursverfahren, zur Insolvenzentschädigung und wurden aufgefordert, sich beim RAV anzumelden, damit keine Sperrtage erfolgen», sagte Christoph Meyer, Dienststellenleiter des Konkursamtes Berner Oberland in Interlaken, am Donnerstag auf Anfrage. «Sie können ihre Ansprüche für nicht ausgezahlte Löhne geltend machen.»

In den nächsten Tagen nehme das Konkursamt die Räumlichkeiten an den vier Standorten in Augenschein und erstelle ein Inventar. «Dabei interessiert uns vor allem, welche Wertgegenstände vorhanden sind und ob diese benützt werden können, um die Forderungen der Gläubiger zu begleichen.»

Auch werde das Gespräch mit den Vermietern gesucht, um abzuklären, ob sie eine Nachfolgelösung favorisieren – in Form von neuen Mietern aus dem Bäckereisektor – oder ob sie keine Bäckerei mehr in ihrem Haus möchten.

Bereits am Donnerstag wurde der Bestand an Lebensmitteln gesichtet. «Ein Teil davon war nicht verpackt, und es kann nicht abschliessend beurteilt werden, wann sie hergestellt wurden», wie Christoph Meyer ausführte. Weil auch nicht klar war, ob die Kühlkette eingehalten wurde, verzichte die Konkursverwaltung auf den Verkauf dieser Lebensmittel. Andere hingegen – vor allem Schokolade und Pralinés – seien noch zum Verzehr geeignet, sagte Meyer. Sie werden am Freitag zwischen 15 und 18 Uhr im Galli-Hauptgeschäft an der Oberdorfstrasse 25 in Steffisburg mit mindestens 50 Prozent Rabatt verkauft.

Dass das RAV in zwei Tagen keine neuen Jobs aus dem Hut zaubern kann, versteht sich von selbst. Ein Hilfsangebot ist dagegen von privater Seite eingegangen. Stefan von Niederhäusern, Verwaltungsrat der Dorfbeck AG, hat sich bei der Redaktion gemeldet. Die Firma sucht für ihre Standorte in der Region Köniz und Schwarzenburg Personal für Backstube, Konditorei und Verkauf. Für Bewerbungen: info@dorfbeck.be oder Tel. 031 849 01 86 (Geschäftsführer Renato Sahli).



