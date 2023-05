Thuner Abendmarkt – Am Feierabend auf den Märit – die zweite Saison beginnt Nach einem erfolgreichen ersten Jahr startet der Thuner Abendmarkt am Donnerstag in seine zweite Saison. Mit einigen neuen Angeboten. Andreas Tschopp

Am Sommerabend auf den Märit vor dem Waisenhaus in Thun: Impression von einem Abendmarkt im letzten Jahr. Foto: PD/Stadtmarketing, Robert Nakiewicz

Er soll ein Treffpunkt sein, an dem man am Feierabend zusammenkommt, einen Happen geniessen und den Einkaufskorb mit einem reichhaltigen Angebot an Frischprodukten füllen kann: Diese Vision verfolgen die Initianten des Thuner Abendmarkts. Das sind Ronja Schlotterbeck und Claude Brechbühl von der Tomaterei in Homberg, die das neue Marktangebot mit weiteren regionalen Anbietern 2022 lancierten und am Donnerstag nun in die zweite Saison starten.