Ein Könizer im Rampenlicht – Am Eurovisions-Final kurbelte Henri Huber an der Drehorgel Seine Leidenschaft für die Musik bescherte Henri Huber einen Auftritt auf der grossen Showbühne – lange bevor er Gemeindepräsident von Köniz wurde. Stephan Künzi

Mit seinen melancholischen Augen blickt er in die Kamera. Rot ist sein Mantel und rot auch der wilde Haarkranz um seine Glatze, rot hebt sich schliesslich die Nase von den weiss geschminkten Partien im Gesicht ab. So steht er da, der Clown, kurbelt andächtig an seiner Drehorgel, derweil neben ihm die Sängerin und die beiden Sänger irgendwann zur Liedzeile kommen: «Hey, hey, hey, hey, hey, hey, Djambo, Djambo...»

45 Jahre ist das her, doch Henri Huber erinnert sich noch sehr genau an jenen Abend Anfang April 1976. Gemeinsam mit dem Berner Trio Peter, Sue und Marc war der angehende Jurist und nachmalige Gemeindepräsident von Köniz nach Den Haag in den Niederlanden gefahren. Ihr Song über den einsamen Clown Djambo hatte in der Schweizer Vorausscheidung für den Concours Eurovision de la Chanson obenaus geschwungen.