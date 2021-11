Der SC Langenthal verliert – Am Ende fehlte das Glück Die Oberaargauer unterliegen dem HC Thurgau 3:4 nach Penaltyschiessen. Leroy Ryser

Umkämpfte Partie: Langenthals Stefan Rüegsegger (rechts) gegen Thurgaus Jason Fritsche. Foto: Marcel Bieri

In der aktuellen Saison sind die Duelle gegen den HC Thurgau für den SC Langenthal mit Blick auf die Tabelle besonders wichtig. Weil der SCL offensichtlich ebenfalls darum kämpfen muss, sich direkt für das Playoff zu qualifizieren, sind die Ostschweizer als direkter Gegner bekannt. Dass die Oberaargauer dann auch noch den Schwung des letzten Sieges – ein 5:1-Erfolg auswärts in Winterthur – mitnehmen konnten, liess nach einem Drittel Hoffnungen aufkommen.

Der SCL schien bis dahin sattelfest wie kaum zuvor, agierte defensiv stilsicher, machte wenige Fehler und liess vor allem nur selten Abschlüsse in Tornähe zu. Ebenso gelang es, im Weg nach vorn mit genauen Pässen aus der Abwehr die Stürmer zu lancieren, diese wiederum konnten die HCT-Abwehr mehrfach unter Druck setzen. Letztlich spielte dann auch noch ein Thurgauer Missgeschick in der Abwehr dem SCL in die Hand, sodass Gelb-Blau nach einem Drittel mit 2:0 führte. Frantisek Rehak, der zuletzt beinahe ständig Tore schoss, dribbelte die Scheibe (8.) nach einem Puckverlust der Thurgauer über die Linie. Wenig später erhöhte Jérémie Bärtschi.

Der zweite Abschnitt präsentierte dann ein anderes Bild. Zuerst (25.) gelang Dominic Hobi ein «Buebetrickli», dann kam Luca Wyss wenige Meter vor dem Tor zu spät, als er Hobis zweiten Schuss und den Ausgleich (28.) verhindern wollte. Beide Tore fielen daher einmal mehr aus unmittelbarer Nähe zum Tor – für Ellen Paupe, der den kranken Pascal Caminada vertrat, wahrlich keine einfachen Aufgaben, von denen er wenn überhaupt höchstens die erste mit etwas Glück hätte lösen können.

Thurgau trifft spät zum 3:3

Mit gleich langen Ellen startete deshalb das Schlussdrittel. Und dies, obwohl es nach dem 2:2 auf beiden Seiten Chancen en masse gab. Das Glück blieb dem SC Langenthal zuletzt oft verwehrt – und anders sollte es auch in dieser ersten von zwei Partien an diesem Wochenende gegen Thurgau nicht sein. Zwar schoss Timothy Coffman den SCL ein weiteres Mal zum Ende einer Überzahlsituation in Führung, Dominic Hobis grossen Abend konnte er aber nicht verhindern. Der HCT-Stürmer sollte nämlich 53 Sekunden vor Schluss seinen dritten Treffer erzielen, indem er einen Weitschuss von Jonathan Ang ablenkte und zum 3:3 ausglich.

Gleiches Duell am Sonntag

Dass die Partie damit im Penaltyschiessen gipfelte, hatte diese Affiche verdient, für den SCL aber war es bitter. Vor allem auch, weil das Glück auf die andere Seite fiel. Schon in der Verlängerung hatte Thurgau die besseren Chancen, war dann im Penaltyschiessen letztlich aber effizienter. Die Chance zur Wiedergutmachung haben die Oberaargauer, die aktuell auf Rang 7 klassiert sind, derweil schon am Sonntag in der zweiten Direktbegegnung mit Thurgau – dann aber erstmals auswärts in der Güttingersreuti.

