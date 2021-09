Aufruf der Massnahmen-Kritiker – Am Donnerstag steht die nächste Corona-Demo an Die Stadt Bern und die Polizei müssen sich für weitere Kundgebungen der Kritiker der Corona-Massnahmen rüsten. Die nächste soll am Donnerstag stattfinden. Stefan Schnyder

Die Polizeikräfte erstickten am vergangenen Donnerstag die Kundgebung nicht im Keim, sondern liessen den Demonstrationszug durch die Obere Altstadt ziehen. Foto: Raphael Moser

Die Gegnerinnen und Gegner der Corona-Massnahmen lassen nicht locker. Auf dem Nachrichtendienst Telegram hat eine anonyme Gruppe übers Wochenende ihr Programm für die nächsten Wochen aktualisiert. Und siehe da: Für die nächsten drei Donnerstage ruft sie zu Protestveranstaltungen in Bern auf. Treffpunkt ist – wie bereits in den vergangenen Wochen – der Bahnhofplatz. Die Freiheitstrychler, die Organisation Massvoll sowie die Freunde der Freiheit dagegen haben den Aufruf nicht auf ihren Internetseiten publiziert. «Die Jugendbewegung Massvoll ist nur an bewilligten Kundgebungen anwesend», schreibt dazu Nicolas A. Rimoldi, Co-Präsident von Massvoll.