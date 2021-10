Neueröffnung in Thun – Am Donnerstag geht der Coop an der Frutigenstrasse auf Die Coop-Verkaufsstelle Thun Frutigenstrasse öffnet erstmals ihre Türen.

Geschäftsführer Joel Wittwer freut sich, die Kundschaft im neuen Coop Thun Frutigenstrasse zu begrüssen. Foto: PD/Lea Moser

In den letzten Monaten ist auf rund 350 Quadratmetern ein Supermarkt nach neustem Konzept entstanden. Nun ist es so weit: Die neue Coop-Verkaufsstelle an der Frutigenstrasse 50 in Thun wird am Donnerstag eröffnet. «Es ist ein richtiges Bijou», sagt Joel Wittwer, Geschäftsführer im Coop Thun Frutigenstrasse.

Vielseitiges Angebot

Rund 8800 Artikel stehen den Kundinnen und Kunden im neuen Coop-Laden künftig zur Verfügung. Neben dem Angebot für den täglichen Bedarf, saisonalem Obst und Gemüse sowie ofenfrischen Backwaren sind auch regionale Produkte wie Thun Bier, Adelbodner Mineralwasser oder Schwander Gantrisch Hauswurst zu finden.

An den Eröffnungstagen von Donnerstag bis Samstag, 28. bis 30. Oktober, profitiert die Kundschaft von zehnfachen Superpunkten auf das gesamte Sortiment, und beim Glücksrad gibt es attraktive Preise zu gewinnen. Die Kleinsten dürfen ein Wimmelbild ausmalen und erhalten gegen Abgabe ein kleines Präsent.

pd

