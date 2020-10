Baustellenärger in Interlaken – Am Centralplatz wird immer noch gebaut Die Bauarbeiten beim Centralplatz ziehen sich deutlich länger hin als ursprünglich geplant. Dies und Fehler bei der Kommunikation führen zu Ärger bei Betroffenen. Samuel Günter

Beim Centralplatz wird schon länger gebaut, und ein Teil der Rosenstrasse ist gesperrt. Foto: Samuel Günter

Seit dem 7. September ist die Zufahrt zur Rosenstrasse ab dem Centralplatz wegen Bauarbeiten gesperrt. Schon über anderthalb Monate. «Diese Zufahrt ist für die Läden, Restaurants und Bars an der Rosenstrasse die Lebensader», schreibt Bart Stapels, der zusammen mit seiner Tochter Sophie die Brasserie17 betreibt, in einer E-Mail an die Verantwortlichen der Gemeinde und dieser Zeitung.

Stapels kritisiert die lange Baudauer und die ungenügende Kommunikation. So habe er erst durch persönliches Nachfragen nach Baubeginn erfahren, dass die Arbeiten fünf Wochen dauern sollten. Dann sei ihm nachträglich ein Infoschreiben, datiert vom 5. August, zugestellt worden. Am 5. Oktober habe er ein zweites Schreiben erhalten: Die laufenden Bauarbeiten würden demnach bis zum 16. Oktober fertiggestellt.