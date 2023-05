Wer sein Kind gegen Windpocken impfen lassen möchte, geht zurzeit leer aus: Woran das liegt, und was Eltern tun können, sagt der Chef der Impfkommission, Christoph Berger.

Wer sein Kind gegen Windpocken impfen lassen möchte, geht zurzeit leer aus: Woran das liegt, und was Eltern tun können, sagt der Chef der Impfkommission, Christoph Berger.

Interview zum Mangel an Windpocken-Impfstoff

Seit dem 1. Januar 2023 wird in der Schweiz die Varizellenimpfung als Basisimpfung für alle Säuglinge im Alter von 9 und 12 Monaten empfohlen, ebenso die Nachholimpfung für alle Personen unter 40 Jahren, welche die Windpocken, respektive Wilde Blattern, noch nicht durchgemacht haben. Doch seit mehreren Monaten kann die Firma GlaxoSmithKline aufgrund von Qualitätskontrollen den Windpocken-Impfstoff Varilrix nicht mehr liefern.

Dennoch fehlt ausgerechnet jetzt der Windpocken-Impfstoff in vielen Kinderpraxen, sodass Eltern mit ihren Babys wieder nach Hause geschickt werden. Was raten Sie ihnen?

Am besten irgendwann nach den Sommerferien nachfragen, ob es ihn wieder gibt. Das ist natürlich für alle Eltern sehr mühsam, da es ein weiterer Termin ist und einiges an Mehraufwand bedeutet. Dennoch sind die Erreger der Windpocken, die sogenannten Varizellen, nicht plötzlich gefährlicher als in den Jahren davor.