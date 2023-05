Zu Besuch im Bernaville-Provisorium – Am besten gefällt ihr das Knarzen der Decke Während die Stiftung Bernaville in Schwarzenburg neu baut, wohnen und arbeiten die Menschen mit Behinderung in Provisorien. Diese stört das aber weniger als das Personal. Benjamin Lauener

1 / 5 Die Wandfarbe im provisorischen Zimmer durfte Bettina Maurer selbst auswählen, dennoch freut sie sich auf ihr neues grösseres Zimmer. Foto: Christian Pfander

Bettina Maurer webt einen Fehler. Doch nur, um zu zeigen, wie sie ihn korrigiert. Sie sitzt in unmittelbarer Nähe des Bahnhofs Schwarzenburg in der provisorischen Handweberei der Stiftung Bernaville. Eigentlich bräuchte sie die Anleitung, die laminiert am Webstuhl klebt, nicht, doch aus Rücksicht auf die Gäste von der Zeitung tut sie so, als ob.