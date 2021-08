Probleme im Gürbetal – Am Bahnübergang heissts «warten, warten und nochmals warten» Die Barrieren bei den Bahnhöfen in Kehrsatz und Belp sind derzeit länger als sonst geschlossen. Die Mutz-Züge machen immer noch Probleme. Johannes Reichen

In Kehrsatz bleiben die Bahnübergänge derzeit länger geschlossen. Foto: Franziska Rothenbühler

Zwölf Züge verkehren pro Stunde in Kehrsatz. Acht Züge halten beim Bahnhof an, vier Schnellzüge fahren durch. Jedes Mal senkt sich die Barriere an der Zimmerwaldstrasse, gleich beim Bahnhof gelegen, für eine Weile. Diese Weile dauert derzeit länger als üblich.

Und zwar so lange, dass sogar die Bahnbetreiberin BLS der Meinung ist, dass man derzeit «warten, warten und nochmals warten» müsse, sobald sich die Barriere gesenkt hat. Für viele «Automobilisten, Velofahrende und Fussgänger:innen» sei das ein «grosses Ärgernis». Dies schreibt sie in einem Flyer.