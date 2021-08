Countdown-Ampel in Bern – Am Bahnhofplatz zählt die Ampel künftig die Sekunden Ab Mittwochabend gibt es beim grossen Zebrastreifen am Bahnhofplatz eine Countdown-Ampel. Der Pilotversuch der Stadt Bern läuft mehrere Monate.

Vor dem Bahnhofseingang zwischen Tibits und Kaffeebar Florian wird in einem Pilotversuch eine Countdown-Ampel die Zeit hinunterzählen. Foto: Manuel Zingg

Eine Countdown-Ampel am Bahnhofplatz in Bern zeigt ab Mittwochabend an, wie lange es noch dauert, bis die Ampel von Rot auf Grün wechselt. Das schreibt die Stadt in einer Mitteilung. Vor allem wenn Leute pressiert sind, kann die Rotphase als lange empfunden werden und zu einem Überqueren bei Rot verleiten. Die Countdown-Ampel sei ein gutes Mittel, in solchen Situationen Klarheit zu schaffen und damit die Sicherheit für alle Verkehrsteilnehmenden zu erhöhen, schreibt die Stadt weiter.

Die Stadt Bern testet diesen neuen Ampeltyp beim Bahnhofplatz im Rahmen eines mehrmonatigen Pilotversuchs. Dieser hat insbesondere zum Ziel, das Verkehrsverhalten auszuwerten. In den ersten Wochen wird die Countdown-Ampel jeweils zwischen 16 und 19 Uhr in Betrieb sein. Die Betriebszeiten werden dann schrittweise ausgedehnt. Für die Installation und den Testbetrieb hat der Gemeinderat im vergangen Jahr einen Kredit von 156’000 Franken genehmigt. Verläuft der Versuch erfolgreich, sollen später an anderen Orten Countdown-Ampeln zum Einsatz kommen.

pd/sog

