Nach der Corona-Krise – Am 8. Juni startet das Wasserspiel auf dem Bundesplatz Nächsten Montag ist es soweit: Ab 11 Uhr sprudelt das Wasserspiel auf dem Bundesplatz wieder – mit zweimonatiger Verspätung.

Bald wird das Wasserspiel vor dem Bundeshaus wieder gestartet. (Archivbild) Foto: PD/Bern Welcome

Ab nächstem Montag fühlt es sich in der Stadt Bern noch etwas sommerlicher und etwas «normaler» an. Ab 11 Uhr wird nämlich das Wasserspiel auf dem Bundesplatz in Betrieb genommen, wie die Stadt Bern am Mittwochvormittag mitteilte.

Somit werden sich Bernerinnen und Berner erstmals seit dem 3. November 2019 über das Wasserspiel freuen können – dann nämlich wurde die Anlage jahreszeitenbedingt abgestellt. Eigentlich hätten die Fontänen bereits Ende März in die Höhe schiessen sollen – aufgrund der Corona-Pandemie wurde die Inbetriebnahme dann verschoben.

Das Wasserspiel wird ab Montag täglich von 11 bis 23 Uhr in Betrieb sein, ausser an den Markttagen und wenn der Bundesplatz durch Veranstaltungen belegt ist. Die Wasserspiel-Saison dauert bis ungefähr Ende Oktober.

( chh/sda )