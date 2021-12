Lichtnacht auf dem Schlossberg – Am 18. Dezember strahlt das Schloss besonders An der Lichtnacht erstrahlt der Schlossberg am 18. Dezember von 17 bis 22 Uhr trotz Corona in einem besonderen Licht.

Das Schloss Thun leuchtet in der Nacht. Foto: PD

Das Schloss und die Thuner Stadtkirche werden am Abend vom 18. Dezember von 17 bis 22 Uhr wieder speziell beleuchtet sein: Wieder einmal sollen das Schloss und auch die Kirche wie «Kristalle» aus der vorweihnachtlichen Stadt herausragen und ihre «optische und emotionale Strahlkraft» weithin sichtbar machen, heisst es in einer Medienmitteilung der Veranstalterinnen und Veranstalter.

Die vierte Ausgabe der Lichtnacht auf dem Thuner Schlossberg verspricht traditionell ein «besinnliches vorweihnachtliches Erlebnis für Gross und Klein». Allerdings auch ein wenig angepasst: So wurden alle Programmpunkte im Schloss selbst in den Aussenraum verlegt, und die Besucher werden im Schlosshof nicht nur von einer ganz besonders schönen Beleuchtung der Gebäude und einem Schmied erwartet, sondern auch der Kuhschermenweg wird geöffnet sein und lädt zum besinnlichen Flanieren ein. Im Aussenraum herrscht Maskenpflicht, bei allen Programmpunkten in der Kirche 3-G.

pd

