Denkmaltage in Bern – Am 10. und 11. September stehen die Freizeitstätten im Fokus Die diesjährigen Europäischen Tage des Denkmals widmen sich Stätten der Kunst, der Erholung und des Sports – auch im Kanton Bern.

Am 10. und 11. September anlässlich von mehreren Führungen zu entdecken: die Überbauung Wittigkofen mit ihren grosszügigen Grünflächen im Osten Berns. Foto: zvg/Kanton Bern

Anlagen, an denen Menschen ihre Freizeit verbringen, stehen im Zentrum der diesjährigen Europäischen Denkmaltage vom 10. und 11. September im Kanton Bern. Angeboten wird beispielsweise eine Führung durch die Parkanlage der Kleinen Schanze in Bern und zu den Sport- und Kulturanlagen im Tourismusort Wengen.

Auch Führungen durch die in den 1970-er Jahren gebaute Siedlung Wittigkofen in Bern mit ihren grosszügigen Grünflächen wird es geben. Das teilte die kantonale Bildungs- und Kulturdirektion am Dienstag mit.

In Thun stehen Rundgänge durch die Schadaugärtnerei und ein Vortrag zur vor 150 Jahren erfundenen Stereofotografie auf dem Programm. In Brügg bei Biel öffnet die Bauteilbörse – laut Mitteilung ein Paradies für Bastler – ihre Tore. An zahlreichen weiteren Ortschaften im Kanton finden Führungen statt.

Wer sich die Teilnahme an einer Führung sichern will, muss sich laut Mitteilung mancherorts frühzeitig anmelden. Die Europäischen Denkmaltage wurden vom Europarat ins Leben gerufen und sollen das Interesse der Bevölkerung an Kulturgütern und ihrer Erhaltung wecken.

Für die landesweite Koordination des Anlasses, welcher 1984 erstmals in Frankreich über die Bühne ging, ist in der Schweiz die Nationale Informationsstelle zum Kulturerbe (Nike) zuständig. Sie bestimmt jedes Jahr ein Thema.

Die Berner Veranstaltungen werden von den Fachstellen für Denkmalpflege und Archäologie, dem Berner Heimatschutz, den Berner Schlössern, den Kulturabteilungen der grösseren Städte sowie vielen weiteren am Kulturerbe interessierten Institutionen organisiert.

