Wettkampf in Spiez – Am 1. Mai messen sich «die schnällschte Niedersimmentaler» Am Anlass des Spiezer Turnvereins können sich Kinder mit Jahrgang 2006 und jünger im 1000-Meter-Lauf messen.

Am «schnällschte Niedersimmentaler» im Jahr 2015 gaben die jungen Teilnehmenden vollen Einsatz. Foto: Verena Holzer

Am Samstag, 1. Mai, führt der Turnverein Spiez den Nachwuchs-Event «Dr schnällscht Niedersimmentaler» durch. Das schreibt das OK in einer Mitteilung. «Kinder und Jugendliche der Jahrgänge 2006 und jünger können endlich wieder Wettkampfluft schnuppern und im Sprint und im 1000-Meter-Lauf gegeneinander antreten», heisst es weiter.

Die drei Erstplatzierten pro Jahrgang und Disziplin qualifizieren sich für die Teilnahme am Regionalfinal «Die schnällschte Oberländer» am 29. Mai in Interlaken. Im Klassenduell gibt es Preise für die drei Schulklassen mit den meisten kumulierten Starts.

Der Turnverein hat ein Schutzkonzept erstellt, damit die Corona-Regeln eingehalten werden. Insbesondere ist pro teilnehmendes Kind nur eine Betreuungsperson auf dem Areal zugelassen, die sich vorgängig registrieren muss. Zudem gilt eine Maskenpflicht ab 12 Jahren.

Teilnehmende können sich bis 30. April online anmelden. Nachmeldungen sind am Wettkampftag auf dem Platz bis eine Stunde vor dem jeweiligen Start möglich. Fürs leibliche Wohl sorgt ein Take-away-Verpflegungsstand.

pd

