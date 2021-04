«Uns hat man vergessen» – Altersheime machen den Behörden schwere Vorwürfe In der Pandemie sollten die Alters- und Pflegeheime eigentlich besonders geschützt werden. Nun zeigt eine grosse Umfrage das Gegenteil: Viele Heime fühlen sich von den Behörden im Stich gelassen oder sogar schikaniert. Catherine Boss , Roland Gamp , Bernhard Odehnal , Mathias Born

«Behandelt wie eine Schwerverbrecherin»: Die Video-Reportage zur Serie Covid-Altersheimreport. Video: Adrian Panholzer

Ein halbes Jahr hoffte Marlene Schadegg, dass die Corona-Krise doch nicht so schlimm werde. Die 53-Jährige leitet das Pflegeheim Sonnhalden in Arbon TG, das relativ glimpflich durch die erste Infektionswelle kam: Nur drei Mitarbeitende und ein Bewohner steckten sich mit dem Virus an, niemand starb.

Doch dann kam die zweite Welle – und da wurde auch der Thurgau so richtig durchgeschüttelt. Nichts half mehr, keine Besuchsverbote, keine Quarantänestation. Das Virus blieb während Wochen im Pflegeheim mit seinen 120 Bewohnerinnen und Bewohnern. «Gefühlt hinkten wir immer hinterher», erinnert sich Schadegg. Innert zehn Wochen erkrankten 28 Bewohner und Bewohnerinnen sowie 25 Mitarbeitende an Covid-19. Sechs Menschen starben, zwei Mitarbeiterinnen leiden heute noch an Long Covid.