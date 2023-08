Altersheim in Faulensee – «jetzt Eigen» wird nun für 12 Millionen Franken ausgebaut Der Um- und Erweiterungsbau des Alters- und Pflegeheims «jetzt Eigen» hat begonnen. Die Verantwortlichen rechnen mit Kosten von 11,8 Millionen Franken. PD

Die Visualisierung zeigt, wie das Alters- und Pflegeheim «jetzt Eigen» dereinst aussehen soll. Foto: PD

Mit der Aussicht auf den Thunersee ist das oberhalb von Spiez gelegene Alters- und Pflegeheim «jetzt Eigen» wunderschön gelegen. Das in Bienenwabenform gehaltene Gebäude mit Baujahr 1968 ist nun aber selbst ins Alter gekommen. «Infrastruktur, Technik und Zimmergrösse entsprechen mittlerweile den heutigen Anforderungen an eine altersgerechte Unterbringung der Seniorinnen und Senioren nicht mehr», heisst es in einer Mitteilung der «jetzt Niedersimmental AG».

Darum wird die auf Faulensee-Boden gelegene Anlage in drei Bauphasen modernisiert, umgebaut und mit einem zusätzlichen Gebäudetrakt erweitert. «Wenn alles rundläuft, sollten die Bauphasen innert zweier Jahre abgeschlossen sein», wird der Verwaltungsrats-Vizepräsident Peter Brügger zitiert. Bauherrschaft, Geschäftsführung und Architekten haben am Donnerstag im Beisein der Spiezer Gemeindepräsidentin Jolanda Brunner den Spatenstich zelebriert.

Keine Demenzabteilung

Das Projekt sieht vor, dass «jetzt Eigen» auch nach der Umgestaltung über 38 Betten verfügen wird. Da der bestehende Grundriss des schützenswerten Gebäudes nicht verändert werden darf, hat die «jetzt Niedersimmental AG» als Betreiberin der Institution bereits 2021 ein benachbartes Grundstück dazugekauft. Dort wird ein – ebenfalls in Wabenform gestalteter – Anbau mit einem Flachdach, das zugleich als begehbare Panoramaterrasse dienen wird, erstellt.

In diesem Anbau entstehen zwölf neue Bewohnerzimmer als Ersatz für die im Altbau wegen Platzmangel wegfallenden Zimmer. Sämtliche Bewohnerzimmer mit Nasszelle und WC werden danach je über eine Fläche von circa 20 Quadratmetern verfügen.

Beim Spatenstich, vorne v. l.: Matthias Schenk, Jolanda Brunner, Reto Eggimann, Patrizia Iseli, Peter Brügger, Simone Bader, Silvia Steiner und Stephan Simon; dahinter: Johnny Bühler und Anton Mühlematter; im Bagger: Klaus Klopfenstein. Foto: PD/Peter Rothacher

Peter Brügger stellt klar: «Entgegen der ursprünglichen Planung einer Demenzabteilung im Untergeschoss wird dort nun – wegen zunehmend fehlender Pflegefachpersonen – ein Wohnbereich für Personen mit niedriger Pflegestufe entstehen.» Dementsprechend werden diese Zimmer mit einer Balkontür für den direkten Zugang zum neuen Garten ausgestattet.

Umzug nach Erlenbach

In der ersten Bauphase werden die Büros und die Räume des technischen Dienstes verlegt. In der zweiten Etappe sollen der Rohbau des neuen Bautrakts und die Erschliessung des Gartengeschosses im Innenhof entstehen. In der dritten starten voraussichtlich Anfang 2024 die Arbeiten an den zu vergrössernden Bewohnerzimmern. «Das bedeutet, dass bis zu neun Zimmer während etwa anderthalb Jahren nicht zur Verfügung stehen werden», so Brügger.

Den betroffenen Seniorinnen und Senioren könne man für diese Zeit Zimmer im Alterszentrum «jetzt Lindenmatte» in Erlenbach anbieten, heisst es. Dort entstehen laut Geschäftsführer Stephan Simon fünf zusätzliche Bewohnerzimmer. Nach Fertigstellung des Alters- und Pflegeheims «jetzt Eigen» werde den vorübergehend nach Erlenbach umgesiedelten Personen eine Rückkehr nach Faulensee in Aussicht gestellt.

Nebst den räumlichen Veränderungen beim Altbau müssen auch dessen Heizung, die Fassadenisolation, die Fenster und die Sanitärleitungen auf den neusten Stand gebracht werden. Die Gesamtkosten sind mit 11,8 Millionen Franken veranschlagt. Unter Leitung der Brügger Architekten AG aus Thun kommen laut Mitteilung möglichst regionale Firmen zum Zug.

