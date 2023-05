Personalmangel in der Region – Alters- und Pflegeheim ruft den Pflegenotstand aus Der Fachkräftemangel in den Altersinstitutionen in der Region Thun-Berner Oberland spitzt sich zu. Das Alters- und Pflegeheim Wattenwil rief letzte Woche auf Facebook den Notstand aus. Debora Stulz

Notstand: Für Juli und August fehlen im Alters-und Pflegeheim Wattenwil qualifizierte Mitarbeitende. Foto: Debora Stulz

Alarmstufe Rot: In der Region Thun und im Berner Oberland herrscht akuter Fachkräftemangel in mehreren Altersinstitutionen. In allen sieben Häusern, die die Anfrage dieser Zeitung beantwortet haben, sind derzeit mehrere Stellen offen oder bekunden die Verantwortlichen zunehmend Mühe, Personal für die Pflege und Betreuung ihrer Klientel zu finden. Fünf Heimleitungen liessen die Anfrage unbeantwortet.