Corona-Medienkonferenz des Bundes - «Da müssen wir hinkommen»: Impfchef sagt, wann Lockerungen wie in Dänemark möglich sind

Die Ausgangslage

Seit Anfang Juli dominiert in der Schweiz die hoch ansteckende Delta-Variante von Sars-CoV-2. Diese hat zur Folge, dass sich vermehrt auch geimpfte Personen mit dem Virus anstecken können – allerdings immer noch deutlich seltener als Ungeimpfte. Zudem verlaufen die Infektionen bei Geimpften in aller Regel mild. Die häufigeren Ansteckungen könnten aber gerade in Pflegeeinrichtungen zu einem Problem werden, wie Gabriela Bieri, Chefärztin der Pflegezentren der Stadt Zürich, in einem Interview mit dieser Zeitung sagt.

Deshalb mehren sich nun die Stimmen, die von der Impfkommission fordern, bei der dritten Impfung aufs Tempo zu drücken. Diese sieht es jedoch noch entspannt. Aktuell können sich hierzulande nur immungeschwächte Personen – zum Beispiel Organtransplantierte oder Krebspatienten – ein drittes Mal gegen Covid-19 impfen lassen. Noch immer würden die Vakzine sehr gut vor schweren Verläufen schützen, sagt Christoph Berger, Präsident der Eidgenössischen Kommission für Impffragen (Ekif). «Wir schauen die Daten genau an und sehen bis jetzt keine klare Zunahme von schweren Fällen bei den Ältesten sechs bis acht Monate nach der zweiten Impfung.»

Alternative zu mRNA-Impfstoffen kommt

Um Skeptikern der mRNA-Impfstoffe eine Alternative anbieten zu können, hat der Bund einen Vertrag mit Johnson & Johnson abgeschlossen. Ab 5. Oktober ist der Impfstoff auch in der Schweiz verfügbar. Dieser beruht auf einer anderen Technologie und muss nur ein Mal gespritzt werden.