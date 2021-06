Burgdorfer Stadtrat – Alter Zopf wird der Zeit angepasst Soll ein politisches Mandat wegen Schwangerschaftsurlaub oder Auslandsemester aufgegeben werden? Nein, sagt das Burgdorfer Parlament. Urs Egli

Wer im Stadtrat während ein paar Monaten fehlen würde, soll sich künftig vertreten lassen können. Foto: Manuel Zingg

Mit der Forderung nach einer Stellvertretungsregelung im Stadtrat von Burgdorf scheint die SP-Fraktion einen wunden Punkt des politischen Milizsystems getroffen zu haben. In seltener Einmütigkeit stimmte das Parlament am Montagabend dem Begehren der Sozialdemokraten zu.

Was will die SP-Motion? Wer im Mutterschaftsurlaub ist, ein Auslandsemester absolviert oder aus gesundheitlichen Gründen einige Monate nicht an den Stadtratssitzungen teilnehmen kann, soll nicht aus dem Parlament austreten müssen. Vielmehr soll die Möglichkeit bestehen, sich während mindestens zwei und maximal sechs Monaten vertreten lassen. Allerdings nicht durch x-beliebige Personen, sondern nur durch jene, die bei den letzten Wahlen auf dem ersten oder (bei deren Verzicht) zweiten Ersatzplatz positioniert waren.