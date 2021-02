Abo Erfolgreiche Lehrabschlüsse Mit viel Fleiss zu Bestnoten

Tanja Probst von der Bäckerei Zulauf in Roggwil hat ihre Lehre als Confiseurin mit der Note 6,0 abgeschlossen. Selina Aebi von der Bäckerei Lienhart in Huttwil stand ihrer Berufskollegin in fast nichts nach.