Kürzlich in einem Interview nuschelte Udo Lindenberg, heiser wie immer, folgenden Satz vor sich hin: «Alter steht für Radikalität und Meisterschaft – und nicht fürs Durchhängen.»

Das gefiel mir so gut, dass ich immer, wenn ich letzte Woche durchgehangen bin, diesen Satz zu mir sagte und mich dann schlagartig toll fühlte. Denn im Alter wird man ja nicht unbedingt selbstbewusster. Vielmehr ist es so, dass man sich zunehmend unsicherer fühlt, angesichts strotzender Jugend zum Beispiel, die durch einen hindurchschaut, als wäre man aus Glas. Ich erinnere mich an meine Mutter, die eine stolze, schöne Frau war, aber im Alter immer unsicherer wurde. Als ob sie sich entschuldigen müsste, überhaupt vorhanden zu sein. Dabei hätte sie sich durchaus als radikal und als eine Meisterin bezeichnen können. Aber ihr Blick richtete sich nur auf das, was sie verloren hatte, etwa ihre Schönheit, und niemals auf den Gewinn, wie eben ihr radikales Denken und ihre berufliche Meisterschaft. Vor lauter Angst und Unsicherheit gab sie sogar ihren Beruf als Schauspielerin auf, obwohl sie ganz klar immer besser wurde.