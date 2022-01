Konzert in Uetendorf – Alter Gesang in neuer Uniform Nach langer Zeit des Wartens singt der Männerchor Uetendorf am 6. Februar in der Dorfkirche die Deutsche Messe von Franz Schubert. Debora Stulz

Der Männerchor Uetendorf an seinem Kurzauftritt an den Kulturtagen 2021 auf dem Dorfplatz Uetendorf. Foto: PD

Die 24 Sänger des Männerchors Uetendorf sind seit einigen Wochen in angespannter Vorfreude. Nach dem Kurzauftritt an den Kulturtagen, die dank der damaligen Lockerungen der Corona-Massnahmen im September 2021 stattfinden konnten, stehen sie kurz vor einer neuen Herausforderung. Unter der Leitung ihres Dirigenten Werner Bieli bringt der Männerchor Uetendorf am Sonntag, 6. Februar, die Deutsche Messe von Franz Schubert zur Aufführung.

Die geistlichen Gesänge in acht Teilen hat Schubert im Jahr 1826 komponiert. Darunter sind auch bekanntere Gesänge wie «Wohin soll ich mich wenden» und das «Gloria». Die Messe kommt während des Gottesdienstes mit dem Dorfpfarrer Andreas Schibler zur Aufführung, Beginn ist um 9.30 Uhr. Es gilt Zertifikats- (2-G) und Maskenpflicht.

Zermürbende Ausfälle

Seit Beginn der Pandemie hat auch der Männerchor Uetendorf auf Proben, Auftritte, Vereinsreisen und Weihnachtsfeiern mit den Passivmitgliedern verzichten müssen. «Diese Ausfälle und der unfreiwillige Verzicht auf zahlreiche Proben war für uns Sänger und unseren Dirigenten mühsam und manchmal auch zermürbend», so Präsident Andreas Schibler gegenüber dieser Zeitung.

Dies nicht zuletzt deshalb, weil sich der Verein vor über zwei Jahren entschieden hatte, trotz der unsicheren Lage, ein neues Outfit zu beschaffen. Am 6. Februar erhalten die Sänger und ihr Leiter jetzt die Gelegenheit, ihren Gesang und ihre Uniform den Besuchern zu präsentieren.

Fehler gefunden?Jetzt melden.