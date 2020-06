Neues Buch – Alte und neue Geschichten über den Wohlensee 1995 erschien das Wohlenseebuch. Nun bringt der Verein «Heit Sorg zum Wohlesee» eine Neuauflage heraus. Stephanie Jungo

Luftaufnahme des Wohlensees mit der Wohleibrücke. Foto: Andreas Blatter

«Ein See hat Geburtstag.» So stand es 1995 im Vorwort des Wohlenseebuches. 75 Jahre war es her, dass die BKW für das Wasserkraftwerk Mühleberg die Aare staute und der Wohlensee entstand. Zu diesem Anlass veröffentlichte der Verein «Heit Sorg zum Wohlesee» ein Buch mit Beiträgen über Entstehung, Geschichte, Fauna und Flora des Sees. Nun, 25 Jahre später, erscheint eine Neuauflage.