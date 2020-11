Retro-Mofas florieren im Emmental – Alte Töfflis sind gefragt Bruno Gerber, der in Zollbrück ein Mofa- und Velogeschäft betreibt, spricht von einem Töffli-Boom. Doch es sind nicht die neuen, die brummen. Jacqueline Graber

Bruno Gerber bringt alte Mofas wieder auf Vordermann. Foto: Brigitte Mathys

Bruno Gerber kommt so richtig in Fahrt, wenns um Töffli geht. Und in letzter Zeit verbringt er viel Zeit damit, darüber zu sprechen. Denn «die Nachfrage nach Mofas hat zugenommen», sagt er, der in Zollbrück die «Töffli & Velo Bude Bruno Gerber» führt. Der Fachmann spricht sogar von einem «Töffli-Boom». Doch er präzisiert: «Gefragt sind vorwiegend alte Marken wie Puch, Sachs und DKW Belmondo.»

Alle wurden einst im Ausland fabriziert, die Produktion wurde vor Jahren eingestellt. Ersatzteile sind jedoch immer noch verfügbar. «Für Kunden, die ein neues Mofa wollen, gibt es die Marke Pony», erklärt Gerber. Produziert werden diese von der Firma Amsler im zürcherischen Feuerthalen.