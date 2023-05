Tagestipp: The Beatnuts – Alte Schule Sie feiern ihr 30-Jahre-Jubiläum und treten erstmals in der Mühle Hunziken auf: The Beatnuts. Michael Feller

JuJu und Psycho Les sind in Hip-Hop-Kreisen Legenden. Foto: pd

1993 veröffentlichten sie ihr Debütalbum «Intoxicated Demons: The EP», später kamen Welthits wie «Watch Out Now» dazu – mit dem jahrhundertwendetypischen Video mit grossen Autos und vielen Frauen in Bikinis. The Beatnuts sind in Hip-Hop-Kreisen Legenden. Sie sind aber nicht nur Genre-Nostalgikern ein Begriff: Kürzlich ging ihr Song «Se Acabo» mit Method Man auf Tiktok viral, seither sind sie auch wieder einer jüngeren Zielgruppe bekannt. Auf der Tournee zum 30-Jahr-Jubiläum spielen JuJu und Psycho Les zum ersten Mal in der Mühle Hunziken. (mfe)

Michael Feller schreibt über Menschen auf und hinter der Bühne. Er ist stv. Leiter Kultur. Mehr Infos @mikefelloni

Fehler gefunden?Jetzt melden.