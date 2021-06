Leserreaktionen – «Alte Menschen wollen nicht in ein Ghetto ziehen» Leserinnen und Leser äussern sich zu aktuellen Themen. Unter anderem zu dem geplanten Demenzdorf in Wiedlisbach.

Das Demenzdorf in Wiedlisbach befindet sich im Bau. Eine Leserin kritisiert, dass mit diesem Konzept die Demenzkranken abgeschottet werden. Foto: Raphael Moser

Zu «‹Panik, Pandemie, lönd ois einfach läbe, lönd ois si›»

Die Rolle der Wissenschaftler können wir gar nicht genug schätzen. Ich erlebe zwei Welten: Eine offizielle und eine komplette Parallelwelt in den Sozialen Medien. Die Algorithmen von Facebook, Google und Youtube verstärken und verzerren das Bild massiv zugunsten von Hass. Die aktuelle Situation ist extrem stressig, die seelische Gesundheit hat in der Quarantäne gelitten. Wir brauchen Arbeit, die nicht nur darin besteht, sich im Hamsterrad zu drehen, sondern wir müssen darüber nachdenken, in welcher Welt wir leben wollen. Daniel Jaggi, Gümligen

Diverse Artikel zum Rahmenabkommen

Der Abbruch des Rahmenvertrages muss als Eingeständnis gedeutet werden, dass die offizielle Schweiz überfordert ist, ihr Verhältnis mit unseren engsten politischen und kulturellen Partnern zu regeln. Wenn sieben Jahre nicht ausreichen, ein mehrheitsfähiges Ergebnis zu verhandeln, oder mindestens beim Abbruch einen Plan B vorzulegen, dann offenbart das überdeutlich, dass die politische Führung der Schweiz über keinen erkennbaren Kurs verfügt. Die Bundesratsparteien bedauern den Abbruch, den sie angeblich selber beantragt haben. Die übrigen Parteien bemühen sich um Wege aus der Sackgasse, und die unbelehrbare Volkspartei feiert den Abbruch als «Sieg des Volkes». Es ist nicht klar, ob die EU nochmals Jahre mit der Schweiz verhandeln will. Die Schweiz muss also in die Offensive gehen. Dazu muss sie aber auch innenpolitisch klären, was der Souverän in dieser Frage will, den sie bisher gerne überging. Paul Messerli, Grafenried

Zu «Warum das Demenzdorf nun vorsichtiger geplant wird»

In Wiedlisbach entstehen 16 Wohngruppen für insgesamt 112 Menschen mit Demenz nach dem Vorbild der holländischen Institution De Hogeweyk. 42 Genossenschaftsgemeinden machen mit und wollen ein Leuchtturmprojekt von nationaler Bedeutung umsetzen. So weit, so interessant. Und gleichzeitig altmodisch. Denn schon seit langem setzen sich die meisten Fachleute und auch der Heimverband Curaviva für dezentrale und sozialraumorientierte (nahe am angestammten Wohnort liegende) Lösungen ein. Alte Menschen wollen nicht in ein Ghetto ziehen – auch dann nicht, wenn das Leben mit Demenz mehr Begleitung oder sogar Pflege benötigt. Und wie sollen Partner, Freunde oder Angehörige aus den 42 Gemeinden an den eher entlegenen Ort kommen? Das Wohngruppenkonzept ist sicher der richtige Ansatz, aber nicht als neue Form der Abschottung so wie es die Psychiatrie im 20. Jahrhundert war. Christine M. Merzeder, Gesundheitswissenschafterin, Schaffhausen

Zu «Präsident Putin wechselt zur offenen Repression»

In Russland existiert eine offene Repression gegen Medien und andere. Ein Vorbote dieser Entwicklung: das Verbot von Jehovas Zeugen 2017. Seither werden diese politisch neutralen, friedlichen Christen von schwer bewaffneten Polizisten zuhause überfallen, verhaftet, zum Teil gefoltert und in Schauprozessen verurteilt. Diese Christen wollen nur nach den bewährten Grundsätzen der Bibel leben. Viele – etwa die OSZE und die UN – fordern Russland auf, die Verfolgung von Jehovas Zeugen zu beenden. Die Geschichte zeigt, dass unter anderem die Behandlung von Jehovas Zeugen ein Gradmesser ist für die Entwicklung eines Landes. In Nazi-Deutschland kamen schon 1933 erste Zeugen Jehovas in KZs. Wenn eine Gesellschaft zulässt, dass irgendeine friedliche Gruppe verunglimpft oder verfolgt wird, folgen meist weitere Opfer. Peter Lüthi, Schliern

Zu «Der Druck auf die Bauern wächst»

Die beiden Initiativen haben dunkle Stellen ans Tageslicht gebracht: das massive Insektensterben, all die bedrohten Vogelarten und der Rückgang der Fische, bedenkliche Pestizid-Werte im Trinkwasser und auch in unseren Körpern. Nach dem zweifachen Nein wäre nun Eigenverantwortung gefragt. Aber sind wir Bauern und Konsumenten wirklich gewillt, irgendetwas zu verändern? Oder gehen unsere Natur und unsere Gesundheit gemeinsam mit unseren Giften den Bach runter? Christian Buri , Konolfingen

Fehler gefunden?Jetzt melden.