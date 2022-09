Bachwochen in Thun – Alte Klänge mit jungem Schwung Im Rahmen der Bachwochen Thun präsentierten Preisträger des Schweizerischen Jugendmusikwettbewerbs ihr musikalisch-barockes Können im Schloss Schadau. Christina Burghagen

Posierten nach dem Konzert auf der Wiese des Schlosses Schadau (v.l.): Intendant Vital Julian Frey, Elias Kobi, Larissa Isler, Larissa Born, Ana-Gayané Hekimian Alves, Lisa Seger, Miguel Ohara Motta und die Geschäftsführerin der Bachwochen, Séverine Payet. Foto: PD

Was die Jugend von heute so alles treibt, war wohl zu keiner Zeit so recht überschaubar und oft erstaunlich. Das zeigte sich am vergangenen Sonntag schon im Vorraum des Konzertsälchens, wo Intendant Vital Julian Frey eine Wanderausstellung präsentierte. Zu sehen sind hier an jedem Konzert alle Entwürfe des diesjährigen Wettbewerbs für die Gestaltung des grossen «B» für Flyer und Plakate für die «B»achwochen, die von Schülerinnen und Schülern gestaltet wurden.