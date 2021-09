A 6 Kiesen–Thun-Nord – Alte Betonfahrbahn wird abgebrochen Auf der A 6 zwischen Kiesen und Thun-Nord wird ab nächster Woche der verbleibende Teil der alten Fahrbahn abgebrochen. Die Ausfahrt Thun-Nord wird während einer Nacht gesperrt sein. PD

So präsentiert sich die Autobahn A 6 zwischen Kiesen und Thun-Nord aktuell. Foto: PD

Im Rahmen der Erneuerung der Autobahn A 6 zwischen Kiesen und Thun-Nord wird ab nächster Woche der letzte verbleibende Teil der alten Betonfahrbahn abgebrochen. Dies hat das Bundesamt für Strassen (Astra) am Freitag mitgeteilt. «Es handelt sich um die Betonplatten auf der Überholspur in Fahrtrichtung Spiez», heisst es. Der Abbruch erfolge wie bis anhin mit einem sogenannten Betonzertrümmerer, der in bestimmten Abständen ein Gewicht auf die Fahrbahn fallen lässt.

Lärmintensive Arbeiten

Die Arbeiten mit dem Betonzertrümmerer sind lärmintensiv – «in unmittelbarem Umfeld sind auch Erschütterungen spürbar», so das Astra. Der Abbruch der Fahrbahn beginne am Montag, 27. September, und werde voraussichtlich zwei Wochen in Anspruch nehmen. Die lärmintensiven Abbrucharbeiten werden nur von 8 bis 12 Uhr und von 14 bis 17 Uhr ausgeführt.

Um von der A 6 / Bern her zur Ausfahrt Thun-Nord und zum Zubringer Steffisburg zu gelangen, muss aktuell der Baubereich überquert werden. «Diese Ausfahrtsspur wird Anfang nächster Woche geringfügig verschoben», schreibt das Astra. Dazu sei eine Nachtsperrung der Ausfahrt nötig. Sie dauert vom 27. September, 20 Uhr, bis 28. September, 6 Uhr. Als Alternative stehen die Anschlüsse Kiesen oder Thun-Süd zur Verfügung.

