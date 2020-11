Gemeindewahlen Vechigen – Altbewährtes und eine neue Spitze Die Bisherigen wollen in Vechigen im Gemeinderat bleiben. Gemeindepräsident Walter Schilt tritt wegen der Amtszeitbeschränkung nicht mehr an. Annic Berset

Schauen sich Vechigens Einwohnerinnen und Einwohner die Wahlprospekte für den 29. November an, werden sie auf viele bekannte Gesichter treffen. Denn alle bisherigen Gemeinderäte treten erneut an, um auch die nächsten vier Jahre einen Platz in der Exekutive zu ergattern.

Mit einer Ausnahme: Der langjährige Gemeindepräsident Walter Schilt (SVP), der die Gemeinde seit 2007 leitet, darf sich wegen der Amtszeitbeschränkung nicht noch einmal aufstellen lassen. Vor zwei Jahren hatte die SVP versucht, die Beschränkung an der Gemeindeversammlung aufzuheben, und war mit ihrem Anliegen gescheitert.