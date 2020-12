Kämpfer gegen «rot-grünen Filz» – Alt-SVP-Stadtrat Beuchat findet bei Nause eine neue Stelle Als Parlamentarier kritisierte Henri-Charles Beuchat die Stadt und deren Verwaltung. Jetzt wird er nach dem Konkurs seiner Firma städtischer Angestellter. Christoph Hämmann

Lang ists her: Im August 2008 informierten Reto Nause (2. v.l.) und der damalige CVP-Präsident Henri-Charles Beuchat (2. v.r.) über ihre Wahlziele. Auf einer gemeinsamen Liste mit FDP und SVP schaffte Nause damals den Sprung in die Stadtregierung. Foto: Iris Andermatt

Auf Provokationen zu verzichten, wenn sich die Möglichkeit für ein scharfzüngiges Votum bot, war nie der Stil von Henri-Charles Beuchat (SVP). Bis zu seinem Rücktritt aus dem Stadtparlament im vergangenen Mai galt er dort noch vor Parteikollege Erich Hess als grösster Querulant, der sich mit der Stadtregierung ebenso gern anlegte wie mit der rot-grünen Stadtratsmehrheit.

Als am Vorabend des nationalen Frauenstreiks zu dessen Ehren am Stadtratsrednerpult eine violette Fahne prangte, hängte Beuchat bei jedem Votum eine Schweizer Fahne darüber. In einer Kuppel auf dem Dach des Hauses der Religionen sah er einen Verstoss gegen das Minarett-Verbot, in den Kerzen auf dem Waisenhausplatz, die an den Tod eines jungen Mannes auf der dortigen Polizeiwache erinnerten, eine «unhaltbare Situation». In der Reitschule werden laut Beuchat «Stalin-Abkömmlinge herangezüchtet», Rot-Grün steht bei ihm für «Filz».