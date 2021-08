Jetzt redet Martin Schubarth – Alt-Bundesrichter kritisiert Feministinnen scharf Die Strafzumessung im Fall «Vergewaltigung Elsässerstrasse» führte zu massiver Kritik an der Justiz und zu einer Rücktrittsforderung der Richterin. Alt-Bundesrichter Martin Schubarth erklärt, warum er diese Reaktion nicht nur für übertrieben, sondern falsch hält. Mischa Hauswirth

Vergangenen Sonntag demonstrierten Feministinnen vor dem Appellationsgericht Basel-Stadt und forderten die Absetzung der Basler Richterin Liselotte Henz. Foto: Nicole Pont

Nach den öffentlichen, teilweise hitzig geführten Diskussionen rund um das Strafmass im Appellationsgerichtsurteil bezüglich des Vergewaltigungsfalles an der Elsässerstrasse sowie der Demonstration von Feministinnen vergangenen Sonntag meldet sich jetzt Alt-Bundesrichter Martin Schubarth (79) zu Wort. Der ehemalige Rechtsprofessor war von 1982 bis 2004 als Bundesrichter (SP) in Lausanne tätig und gilt als ein hervorragender Kenner der Schweizer Rechtsprechung.

Schubarth zeigt sich befremdet darüber, was die Interpretationen vor allem von Nichtjuristen in den sozialen Medien angeht und wie Journalisten das Thema aufheizen. «Wer sich zum Urteil äussert, sollte sich die Mühe nehmen, das Urteil als Ganzes zu betrachten», so Schubarth. Das ist jetzt gar nicht möglich, denn die schriftliche Begründung des Urteils liegt noch nicht vor. Doch diese wäre wichtig, denn: «Erst die schriftliche Urteilsbegründung, deren Ausarbeitung einige Zeit benötigen kann, ist juristisch massgeblich», sagt Schubarth.