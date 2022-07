Eröffnung in Kandersteg – Alt-Bundesrat Ogi im Schaufenster Die Heimatgemeinde Kandersteg feiert ihren Ehrenbürger. Zum 80. Geburtstag von Adolf Ogi zeigt das Haus der Museen eine Sonderausstellung mit persönlichen Gegenständen. Stefan Kammermann



Adolf Ogi neben dem Teppich den er 1993 vom Präsidenten der Republik Usbekistan erhalten hat. Foto: Stefan Kammermann

«Ich freue mich ausserordenlich über das, was hier endstanden ist», sagte Alt-Bundesrat Adolf Ogi. Am 18. Juli feiert er seinen 80. Geburtstag. Ein bisschen gefeiert wurde schon am Freitagnachmittag. In Kandersteg eröffnete er im Haus der Museen eine Sonderausstellung, welche der Heimat- und Kulturverein zu Ehren des runden Geburtstags des Kandersteger Ehrenbürgers ins Leben gerufen hat. Im Mittelpunkt der Sonderausstellung stehen seine Erlebnisse während der Zeit als Bundesrat und als UNO-Sonderbeauftragter.