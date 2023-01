Serie «Wie wir leben» – «Also sagten wir uns: Wir probieren, als Familie in zwei Wohnungen zu leben» Diese unkonventionelle 5er-WG mit zwei Kindern zeigt, wie das Zusammenleben von Eltern und Kinderlosen funktionieren kann – und wie man als Familie zwischen zwei Wohnungen pendelt. Tina Huber

Nathalie Boon (38), links mit Baby Eleni, und ihr Partner René Müller (41), Mitte, pendeln zwischen zwei Wohnungen. Ihre ältere Tochter Luana sitzt bei Mitbewohner Manuel Diener (32) auf dem Schoss. Rechts Dimitri Lenzin (35). Die siebte Mitbewohnerin fehlt auf dem Bild. Foto: Andrea Zahler

Manuel: Seit ungefähr einem Jahr wohnen wir in dieser Zusammensetzung. Wir leben auf zwei Stöcken in zwei miteinander verbundenen Altbauwohnungen in Zürich. Als ich zur Besichtigung kam, war ich etwas nervös, denn die Vorstellung, mit Kindern zusammenzuleben, war neu für mich. Doch dann nahm mich Luana, die damals etwa einjährig war, an der Hand und begleitete mich nach unten zur Tür. Da wusste ich, das wird gut.