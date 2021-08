Oberland historisch – Als zwei Venom-Jagdflugzeuge abstürzten Heute vor 50 Jahren verlor die Schweizer Luftwaffe im Rosenlaui-Gebiet während eines Trainingsflugs zwei ihrer Maschinen und einen jungen Piloten. Hans Heimann

Der junge Pilot, Feldweibel Hans Battaglia, fand im August 1971 bei einem Flugzeugunglück der Armee im Rosenlaui-Gebiet den Tod. Foto: Archiv/TT

Im August 1971 befand sich die Fliegerstaffel 19 der Schweizerischen Luftwaffe in einem Trainingskurs. Feldweibel Hans Battaglia aus Kilchberg ZH war einer von vier Piloten, die als Doppelpatrouille von je zwei Flugzeugen am 12. August um 15.44 Uhr im Rahmen eines Übungsfluges in Meiringen auf Piste 10 starteten. Zuvor waren sie mit ihren Jagdflugzeugen von ihrer Heimatbasis, dem Flughafen Sion, ins Berner Oberland geflogen.

Hier bestand die Aufgabe darin, sich im Alpenraum im Luftkampf zu üben. Die zweite Patrouille – dazu gehörte der 24-jährige Zürcher Feldweibel – folgte der ersten in einem Abstand von zwei Kilometern. Die Route führte das Quartett mit ihren De-Havilland-Venom-Jagdflugzeugen rechts ab in das Rosenlaui-Tal und weiter in Richtung Grosse Scheidegg. Dabei gewahrte der Patrouillenvater – wie der Staffelkommandant im Pilotenjargon genannt wird –, dass sich im Raum Grosse Scheidegg Quellwolken bis auf fast 3000 Meter Meereshöhe gebildet hatten.