Tragischer Unfall in Lauterbrunnen – Als zwei Jungpiloten am Eigergletscher abstürzten Zum fünfzigsten Mal jährt sich am 22. September der Vampire-Absturz in der Nähe des Eigers, wobei zwei Luftwaffenangehörige starben. Hans Heimann

Vor 50 Jahren stürzte diese zweisitzige Vampire U-1207 am Eigergletscher ab. Es war eines von 39 Trainingsflugzeugen dieses Typs (U-1201 bis U-1239), das von 1953 bis 1990 im Einsatz der Schweizer Luftwaffe war. Das Bild stammt aus dem Buch «Gebrochene Flügel» von Peter Brotschi, erschienen im Verlag Orell Füssli AG. Foto: PD/Buch «Gebrochene Flügel», Peter Brotschi

Das «Thuner Tagblatt» berichtet am 23. September 1971, dass es am Vortag anlässlich eines Ausbildungsfluges im Rahmen der Fliegerschule 251/71 aus noch unbekannten Gründen in der Gegend des Eigergletschers zu einem Flugzeugabsturz gekommen sei.

Das Eidgenössische Militärdepartement bestätigte kurz darauf den Verlust eines zweisitzigen Vampire-Düsenjägers und den Tod zweier Angehöriger der Luftwaffe. Der Flugunfall, der sich genau vor 50 Jahren, am 22. September 1971, gegen 15 Uhr ereignete, war der zweite Absturz einer Maschine des Typs De Havilland Vampire. Dieser Flugzeugtyp stand während über 30 Jahren als zuverlässiges Schulflugzeug im Einsatz.