Diagnose Hirntumor – Als Zoes Leben auf der Kippe stand Es ist ein Albtraum für Eltern, wenn bei ihrem Kind ein Hirntumor festgestellt wird. Dass das auch gut ausgehen kann, zeigt die Geschichte von Zoe und ihrer Familie. Susanne Stettler

Im Spital gab es auch schöne Momente: Zoe geniesst eine Glace. Foto: PD

Fröhliches Kinderlachen erfüllt das gemütliche Reihenhaus im zürcherischen Rifferswil. Die fünfjährige Zoe tollt mir ihrem dreijährigen Brüderchen Rio herum. So, wie es Kinder in diesem Alter eben tun.

Aus heiterem Himmel

Vater Sven Nievergelt und seine Frau Natalia Riveyro schauen den beiden strahlend zu. Dass sie ihr Glück geniessen können, ist nicht selbstverständlich. Letzten Frühling stand die Welt der jungen Familie kopf: Zoe ging es damals plötzlich sehr schlecht.

Weihnachten 2021 hatten die vier bei Natalia Riveyros Familie in der argentinischen Hauptstadt Buenos Aires verbracht. «Nach unserer Rückkehr hatten wir alle Corona, wurden jedoch bald wieder gesund», erinnert sich die Mutter. Wenig später jedoch habe Zoe häufig geweint und über starkes Kopfweh geklagt. Zudem sei sie immer müde gewesen. «Sogar Velo fahren und klettern wollte sie plötzlich nicht mehr.»

Mehrmals gehen sie in der Folge zum Kinderarzt, ohne der Ursache der Beschwerden auf die Spur zu kommen. «Ich spürte jedoch, dass etwas nicht stimmt», erzählt Mutter Natalia. Als sich Zoes Kopfweh trotz Schmerzmitteln nicht bessert, wechselt sie zu einer anderen Kinderärztin. In der Nacht zum 11. März 2022 ist es besonders schlimm, weshalb die Familie in den Notfall des Spitals Zug geht. Auch die neue Kinderärztin kommt in die Klinik.

Dramatische Tage im Spital

Jetzt erkennt man den Ernst der Lage und überweist das Mädchen ins Luzerner Kantonsspital. «Als etwa zehn Ärzte im Schockraum auf Zoe warteten, war mir klar, dass es wirklich etwas Schlimmes sein muss», erzählt die Mutter. Auch ihr Mann hat eine böse Vorahnung: «Ich träumte schon seit Wochen schlecht und dachte: Was, wenn Zoe einen Hirntumor hat?»

Die Untersuchungen in Luzern bestätigen die schlimmsten Befürchtungen: In Zoes Kleinhirn sitzt ein grosser Tumor, der bereits auf das Atemzentrum drückt, weshalb das Kind beatmet werden muss. Noch am selben Tag wird die Geschwulst entfernt: Über viereinhalb Stunden dauert die Notoperation. «Die längsten Stunden unseres Lebens», sagt Sven Nievergelt. Drei Anrufe bekommen die Eltern während des Eingriffs: Im ersten werden sie informiert, dass die OP begonnen hat, im zweiten heisst es, der Tumor und der Blutverlust seien viel grösser als erwartet, und im dritten erfahren sie, dass die Geschwulst vollständig entfernt werden konnte.

Am Samstag, 4. Februar, ist Weltkrebstag Infos einblenden Dieses Jahr heisst das Motto des Weltkrebstags «Versorgungslücken schliessen». Auch in einem reichen Land wie der Schweiz gibt es Lücken in der Krebsversorgung. Die Krebsliga nennt anlässlich des Tages die wichtigsten und zeigt, wie man sie schliessen kann. Mehr Infos: krebsliga.ch/weltkrebstag

Doch auch danach zittern die Eltern weiter um das Leben ihrer kleinen Tochter. Denn es ist nicht klar, ob Zoe noch alles können wird wie vorher, wenn sie aus der Narkose erwacht. «Sie lag auf der Intensivstation, überall Schläuche, der ganze Kopf geschwollen», so Natalia Riveyro, die beim Erzählen immer wieder in Tränen ausbricht. Auch ihr Mann Sven schluckt, sagt aber, dass er stets positiv gedacht habe.

Wenig später zeigt sich, dass die Kleine den grossen Eingriff gut überstanden hat – von dem seither eine 15 Zentimeter lange Narbe zeugt, die vom Hinterkopf nach oben führt.

Noch aber weiss niemand, ob es sich um einen gut- oder einen bösartigen Tumor handelt. Die feingewebliche Untersuchung dauert jeweils ein paar Tage. Dann endlich die erlösende Nachricht: gutartig. Zoe hatte ein sogenanntes Pilozytisches Astrozytom, was von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) dem Grad I zugeordnet und damit als gutartig eingestuft wird. Den Eltern fällt ein Stein vom Herzen.

Doch dann gibt es Komplikationen: Eine Störung beim Abfluss der Hirn-/Rückenmarksflüssigkeit, es kommt zu einer Wundheilungsstörung. In einer zweiten und einer dritten Operation kann das Problem behoben werden.

«Wir sind dankbar, dass wir in dieser Zeit in Luzern im Haus der Ronald -McDonald-Kinderstiftung wohnen durften», sagt Sven Nievergelt. «So konnten meine Frau und ich uns ohne lange Anreisen an Zoes Bett auf der Intensivstation abwechseln.»

Nach ihrer Genesung freut sich Zoe wieder am Leben. Foto: Samuel Schalch

Am 4. April schliesslich kann Zoe das Spital verlassen. Schier unglaublich: Bereits nach den Frühlingsferien besucht die Fünfjährige wieder ganz normal den Kindergarten – fast, als wäre nichts geschehen. Sie hat nur noch mit einer leichten Koordinationsstörung im Arm zu kämpfen, die aber ergo- und physiotherapeutisch behandelt wird.

Heute stolpert sie nur noch, wenn sie müde ist

Mit Langzeitfolgen ist laut dem behandelnden Arzt Ulf Schneider nicht zu rechnen. Und auch sonst scheint Zoes Zukunft rosig auszusehen: «Bei Kindern im Falle eines WHO-Grad-I-Hirntumors dürfen wir von einer Heilung sprechen», sagt der Neurochirurg. «Da Zoe folglich noch ein langes Leben vor sich hat, werden wir zur Sicherheit allerdings regelmässige MRI-Kontrollen durchführen.»

Die Familie hat also grosses Glück im Unglück gehabt und kann ihr Leben ganz normal weiterführen. «Zoe ist wieder ganz die Alte», sagt der Papa. Und die Mama ergänzt: «Nur wenn sie müde ist, stolpert sie noch manchmal.»

Die schwere Krankheit von Zoe hat die junge Familie noch enger zusammengeschweisst. Foto: Samuel Schalch

Noch immer wuseln Zoe und Rio aufgeregt und fröhlich spielend umher. Wie geht es dir, Zoe? Die Kleine strahlt. «Sehr gut», sagt sie und rennt wieder weg – als wäre nichts gewesen.

Chirurg Ulf Schneider:

«Kopfschmerzen und Erbrechen sind typische Symptome»

Ulf Schneider (43) ist Chefarzt der Klinik für Neurochirurgie am Luzerner Kantonsspital in Luzern. Foto: PD

Hirntumore sind bei Kindern gar nicht so selten: Hier erklärt der Chirurg, der die kleine Zoe operiert hat, auf welche Anzeichen Eltern achten sollten.

Herr Schneider, wie häufig sind Hirntumore bei Kindern in der Schweiz? Nach den Leukämien rangieren Tumore des Gehirns bei Kindern an zweiter Stelle. Es gibt circa 2 bis 5 Fälle pro 100’000 Einwohnerinnen und Einwohner.

Wie viele sind gutartig? Die Übergänge sind fliessend. Wir unterscheiden die Typen der Ursprungszellen sowie die Lage im Gehirn – 60 Prozent finden sich im Kleinhirn und 40 Prozent im Grosshirn. Es können alle Altersgruppen betroffen sein. Trifft es Kinder unter 12 Monaten, handelt es sich häufiger um Tumore, die eine Fehlentwicklung während des Wachstums darstellen, nicht um Tumore, die von einer reifen Gehirnzelle ausgehen.

Wie unterscheiden sich gutartige Hirntumore von bösartigen? Gutartig oder bösartig ist eine Unterscheidung für den Volksmund. Für uns Fachleute ist die Einteilung in die vier verschiedenen Grade der WHO massgebend, also von wenig aggressiv bis hoch aggressiv.

Welche Symptome machen Hirntumore? Kopfschmerzen und morgendliches Nüchternerbrechen sind typische Anzeichen eines erhöhten Drucks innerhalb des Kopfes. Die Symptome lassen jedoch keinen Rückschluss auf die Art oder die Aggressivität des Tumors zu.

Inwiefern unterscheidet sich die Therapie? Im Falle eines Grad-I-Tumors können wir guten Gewissens langfristige MRI-Kontrollen durchführen. Bei aggressiv wachsenden Tumoren ist häufig nach der Operation auch eine Kombination aus Strahlen- und Chemotherapie notwendig.

Und wie sieht es bei der Prognose aus? Bei Grad I besteht Aussicht auf Heilung. Bei den Graden II bis IV können wir heute durch die Fortschritte in der Behandlung sehr lange tumorfreie Intervalle erreichen, dürfen aber nicht von Heilung sprechen. Wir nennen das «Remission», der Tumor ist also nicht mehr nachweisbar.

Können auch gutartige Hirntumore erneut wachsen? Prinzipiell ist das möglich. Meistens manifestieren sie sich an derselben Stelle – oder in direkter Nachbarschaft.

Welches sind mögliche Langzeitfolgen gutartiger Hirntumore? Das hängt von deren Lage ab, da nicht der operativ entfernte Tumor die klinischen Beschwerden definiert, sondern die Irritation des umliegenden Gewebes, welche durch Tumordruck, Operation oder gegebenenfalls Bestrahlung verursacht wurde. Je jünger aber das Kind, desto grösser die Chance, dass Defizite wieder auftrainiert und vollständig kompensiert werden können.

